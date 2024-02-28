OnePlus تعلن عن واحدة من أفضل الساعات الذكية

كشفت OnePlus عن ساعة "Watch 2" التي جهّزت بمواصفات وتقنيات تجعلها من بين أفضل الساعات الذكية حاليا.

وتتميز ساعة OnePlus Watch 2 بهيكلها المتين المصنوع من المعدن، والمحمي من الماء والغبار وفق معيار IP68، والمقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، إضافة إلى التصميم الفريد لأزرارها التي ثبتت على جانب الهيكل.

يأتي هيكل الساعة بأبعاد (47/46.6/12.1) مم، وزنه 49 غ، أما شاشتها فأتت من نوع AMOLED بمقاس 1.43 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، ومعدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا، ومجهزة بتقنية Always-on display.

تعمل الساعة بنظام Android Wear OS 4، ومعالج Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذواكر داخلة 32 غيغابايت.

ودعمتها OnePlus بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشرائح متطورة للاقتران مع شبكات "بلوتوث" وWi-Fi، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، كما جهزتها ببوصلة إلكترونية، وحساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وبطارية بسعة 500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سلكي باستطاعة 7.5 واط.

المصدر: gsmarena