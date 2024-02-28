ZTE تكشف عن حاسب لوحي يعرض الصور والفيديوهات بتقنيات 3D!

كشفت ZTE خلال معرض MWC 2024 التقني عن حاسبها اللوحي الجديد القادر على عرض الصور والفيديوهات بطريقة ثلاثية الأبعاد، ويعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار المطورون في ZTE إلى أن حاسب nubia Pad 3D II الجديد يمكنه أن يحول الصور والفيدوهات من محتوى ثنائي الأبعاد إلى محتوى ثلاثي الأبعاد بفضل تقنيات Neovision 3D Anytime التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وأن هذه التقنيات التي حصل عليها تعطي الصور والفيديوهات واقعية كبيرة أثناء عرضها.

حصل الجهاز أيضا على شاشة بمقاس 12 بوصة بدقة عرض 2,5K، ترددها 144 هيرتز، الأمر الذي يجعلها مناسبة للاستخدام مع ألعاب الفيديو الحديثة.

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وزوّد الحاسب بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، وذواكر تخزين داخلية بسعة 512 غيغابايت، وبطارية بسعة 10000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع، كما جهّز بشرائح تمكنه من العمل مع شبكات 5G.

ولم تذكر ZTE تفاصيلا إضافية حول الميزات الأخرى للحاسب أو الموعد الدقيق لإطلاقه في الأسواق العالمية.

المصدر: ixbit