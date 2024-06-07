اتحاد القدم السعودي يشكو رسميا ممثل النادي الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن تقديم الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس، شكوى رسمية لوزارة الإعلام، ضد ممثل النادي الأهلي في مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية.

وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، على تقدم اتحاد القدم السعودي، بشكوى رسمية لوزارة الإعلام ضد الباحث المؤرخ الرياضي عمرو فقيه، ممثل النادي أهلي جدة.

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وتعود أزمة استبعاد فقيه، إلى منشورات نشرها عبر منصة "X"، شرح خلالها ملابسات استبعاده من المشروع.

واعتبر اتحاد القدم أن منشورات فقيه تضمنت معلومات مغلوطة، تضر بسمعة الاتحاد والمشروع، وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل إدارة النادي الأهلي بشأن هذه الشكوى.

يذكر أن اتحاد الكرة السعودي، أمهل النادي الأهلي فرصة للرد على مخاطباتهم وإرسال ممثلهم في اللجنة، إلا أن إدارة الأهلي تأخرت في الرد مما اضطر اتحاد القدم لاستبعاد ممثلهم عمرو فقيه، لتتصاعد الأزمة بين الطرفين.

المصدر: "وسائل إعلام"