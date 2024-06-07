قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن العالم "على بعد سنتيمترات" من نقطة اللاعودة قبل بدء حرب كبيرة جديدة.

جاء ذلك في تصريحات لأوربان على راديو "كوسوث"، حيث تابع: "نحن نقترب من نهاية إمكانياتنا. وأعتقد أن هناك نقطة يصعب تحديدها، لكن في تاريخ الإعداد لكل حرب كانت هناك نقطة بها الفرصة الأخيرة للالتفاف. نحن على بعد سنتيمترات من نقطة اللاعودة".

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وكان أوربان قد قال في وقت سابق إن أوروبا "تندفع نحو الحرب كالقطار الذي يقوده سائق مجنون"، وقال إنه يجب منع ذلك. ووفقا له، فإن السياسيين المؤيدين للحرب في أوروبا، مثل مدمني المخدرات، يريدون هزيمة روسيا، كما حاولوا مرتين في القرن العشرين، لكنهم لا يفهمون الواقع.

وكان وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو قد قال إن مواطني الاتحاد الأوروبي في انتخابات البرلمان الأوروبي يمكنهم الضغط على صمام توقف في قطار يندفع نحو حرب عالمية ثالثة بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

وسبق أن قال أوربان إن العمليات الجارية منذ سنوات يمكن وصفها بأنها مقدمة للحرب العالمية الثالثة أو حتى حلقة منها، إذا لم يتم إيقاف "الذهان العسكري لبروكسل". وأشار إلى أن تصريحات السياسيين ووسائل الإعلام الغربية تشير إلى أن أوروبا تستعد لبدء حرب مع روسيا. ووفقا له، تحاول مجموعات عمل "الناتو" في بروكسل تحديد كيفية مشاركة الحلف في الصراع بأوكرانيا. وأكد في الوقت نفسه أن بودابست تفكر في كيفية منع بلاده من المشاركة في أعمال الحلف خارج أراضيها، برغم وجودها عضوا في "الناتو".

المصدر: نوفوستي