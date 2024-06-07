حملة تنمر على ملكة جمال أمريكية بسبب وزنها (صور+ فيديو)

واجهت الشابة سارة ميليكين، موجة من التنمر على الإنترنت بسبب وزنها الزائد بعد تتويجها في مسابقة ملكة جمال أمريكا الوطنية.

وردت سارة البالغة من العمر 23 عاما، على المتصيدين الذين وصفوها بأنها "مصدر إحراج"، ساخرين من شكلها ووزنها، قائلة: "حتى الشيء الذي تكتبه على الشاشة يمكن أن يكون له انطباع دائم لدى الناس".

Sara Milliken calls out cybebullying after being crowned Miss Alabama:



“Please know that both victims and perpetrators... you do not have to resort to this. Help is available and mental health is a topic more now than ever," the 23-year-old said, noting that perpetrators of… pic.twitter.com/pSGi6F6lOA — J Stewart (@triffic_stuff_) June 7, 2024

وأضافت في تصريحات صحفية: "على الرغم من أنني لست في هذه المرحلة، إلا أن ذلك يمكن أن يدفع الناس إلى القيام ببعض الأشياء المظلمة للغاية لأنفسهم".

وتقول الشابة إنها مصممة على عدم السماح للانتقادات القاسية بأن تعيقها وهي تستعد للنهائي الوطني، الذي سيقام في فلوريدا خلال عيد الشكر في أكتوبر القادم.

وكان فوز سارة هو محاولتها الثالثة في المسابقة، التي تقول إنها تأمل في تعزيز "الصورة الذاتية الإيجابية من خلال تعزيز الجمال الطبيعي في الداخل".

واستجابت لنداء مفتوح وشاركت في سلسلة من المقابلات والعمل التطوعي والعروض التقديمية. ويعتمد التسجيل في المسابقة على "الشخصية والثقة والتواصل"، وفقا للمنظمين.

واعترفت سارة بأنها صدمت من رد الفعل على فوزها، لكنها تلقت منذ ذلك الحين تدفقا من الدعم من جميع أنحاء العالم، واكتسبت 2500 متابع عبر "إنستغرام" و"فيسبوك" في ليلة واحدة.

Plus-sized Miss Alabama hits back at trolls who branded her an 'unhealthy embarrassment'



A plus-sized winner of a Miss Alabama beauty contest has hit back at trolls who called her an 'unhealthy embarrassment'.



Sara Milliken, 23, was overjoyed when she scooped the top prize in… pic.twitter.com/2BwYqPAuR2 — 'Seeing is believing' (@dave24144975) June 7, 2024

وقالت بعد فوزها: "بغض النظر عن شكل جسمك، وبغض النظر عن المكان الذي أتيت منه، يمكنك القيام بأي شيء تضعه في ذهنك. لقد التقيت بالعديد من النساء الرائعات والمتميزات. كان هذا بالتأكيد الجزء الأفضل".

ومنذ ذلك الحين، غمر المئات من أنصارها صندوق بريدها الوارد بعروض كل شيء بدءا من الفساتين وحتى منتجات التجميل التي تبلغ قيمتها آلاف الدولارات لمساعدتها في الجولة التالية.

وبينما تمكنت من نفض الغبار عن نفسها، شددت سارة على أن الأمر ليس سهلا بالنسبة لضحايا التنمر عبر الإنترنت الآخرين، كما حثت الناس على أن يكونوا أكثر لطفا.

المصدر: ديلي ميل