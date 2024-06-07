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"حرييت": تركيا قد تبدأ عملية عسكرية في سوريا الصيف الجاري

أخبار العالم

AFP
الحدود التركية السورية، أرشيف
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أفادت صحيفة "حرييت"، نقلا عن مصادر، بأن تركيا قد تجري عملية عسكرية في سوريا بسبب أنشطة حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد.

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وذكر الكاتب الصحفي عبد القادر سيلفي المقرب من الدوائر الحكومية أن صحيفة "حرييت" كتبت، سابقا، أن حزب العمال الكردستاني ينوي إجراء انتخابات محلية بدعم أمريكي في أغسطس المقبل في المناطق السورية التي تسيطر عليها.

وقال: "يعني ذلك أننا سنشهد صيفا حارا في سوريا. وإذا فشلت تركيا بالتعاون مع جانب اللاعبين الإقليميين، في تأجيل انتخابات أغسطس، فقد يضم جدول الأعمال مسألة إجراء عملية عسكرية. تركيا مستعدة لكلا الخيارين".

وفي وقت سابق كتبت صحيفة Gercekgundem، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن تركيا تتابع عن كثب الأنشطة الأمريكية المربطة بحزب العمال الكردستاني في سوريا. كما جرت في الأراضي السورية تدريبات عسكرية مشتركة للولايات المتحدة والقوات التابعة للحزب.

المصدر: حرييت

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