"لم يحدث هذا من قبل": سلوك شولتس في البوندستاغ يثير غضب الألمان

انتقد مستخدمو "يوتيوب" المستشار الألماني أولاف شولتس بعد تجاهله لخطاب النائبة سارا فاغنكنيخت في البرلمان عندما عبرت عن استيائها من سياسة شولتس ودعت للتفاوض مع روسيا.

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وكتبت مستخدمة بلقب christinebuchwald323: "إنه يلعب في هاتفه المحمول، لم نشهد سابقا مثل هذا المستشار المتغطرس".

وأضاف مستخدم بلقب thomasvolkmann5815: "عليك أن تنتبه لما تفعله بشكل خاطئ، يا سيد شولتس، بدلا من اللعب بالهاتف وكأنك طفل صغير سيئ الأخلاق. لا تستحق أن تكون مستشارا لألمانيا".

وعبرت maggieseifert8443 عن استيائها قائلة: "إن المستشار الذي يستخدم الهاتف المحمول بدلا من الاستماع، شخص لا يغفر له. يجب عليه تدوين ملاحظات حول خطاب السيدة فاغنكنيخت".

وخلصت angelawithus5044 بالقول: "كل شيء واضح، يا سيدة فاغنكنيخت. يلعب السيد شولتس في هذا الوقت في هاتفه. هذا يدل على أشياء كثيرة".

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في اجتماع حكومته في البوندستاغ أمس الخميس أن العديد من سكان ألمانيا يشعرون بقلق من احتمال تصعيد حدة توتر النزاع في أوكرانيا. وأشار إلى أن تجنب نشوب حرب في الأراضي الألمانية يعد أولوية مطلقة بالنسبة له.

واعترف المستشار الألماني أولاف شولتس بأن العديد من الألمان يخشون تصعيد الصراع في أوكرانيا، مؤكدا أن الحفاظ على السلام يعد أولوية مطلقة بالنسبة له.

المصدر: نوفوستي