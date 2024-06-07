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ريال مدريد يستفز باريس سان جيرمان بصورة لمبابي

الرياضة

ريال مدريد يستفز باريس سان جيرمان بصورة لمبابي
AFP /FRANCK FIFE
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واصل نادي ريال مدريد الإسباني، استفزازه لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، بعد الظفر بخدمات مهاجمه كيليان مبابي، في صفقة انتقال حر.

واحتفل نادي ريال مدريد بتوهج مبابي خلال المباراة الودية لمنتخب فرنسا ولوكسمبورغ، حيث أحرز هدفا وصنع الهدفين الآخرين.

وسلط ريال مدريد الضوء عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" على أداء لاعبه الجديد بنشر صورة لمبابي وإبراز مشاركته مع مواطنه إدواردو كامافينغا لاعب الفريق الملكي أيضا.

ريال مدريد يستفز باريس سان جيرمان بصورة لمبابي
instagram/realmadrid
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وكان ريال مدريد أعلن يوم الاثنين الماضي تعاقده مع مبابي حتى عام 2029، وذلك بعد 7 سنوات داخل جدران حديقة الأمراء.

المصدر: وسائل إعلام 

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روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي