سقوط شاشة عملاقة على المسرح في حفل تخرج بتركيا (صور+ فيديو)

أصيب 6 أشخاص إثر حادث مروع في مدينة اسطنبول، حيث سقطت شاشة عملاقة أثناء حفل تخرج طلاب بالثانوية، أقيم في قاعة حفلات جمال رشيت ري في حي شيشلي.

وأظهر مقطع فيديو لحظة سقوط شاشة ضخمة معلقة على المسرح، وحالة من الهلع في صفوف الأهالي والتلاميذ والمعلمين، كما رصد مقطع آخر حضور القوات الأمنية وفرق الإسعاف لموقع الحادث لإنقاذ المصابين، حيث تم نقلهم لأقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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Cemal Reşit Rey’de dev ekran öğrencilerin üzerine devrildi: Yaralılar var — Tele1 TV (@tele1comtr) June 6, 2024

على إثر ذلك، قامت الشرطة بالقبض على صاحب المدرسة التي أقامت حفل تخرج لطلابها. وتم فتح تحقيق في القضية، واقتياد 13 فنيا إلى مركز الشرطة لأخذ أقوالهم كمشتبه بهم.

Bütün uyduruk işlerin arkasından çıkan o malzeme 40*40*1.5 mm kutu profil.



Harbiye Cemal Reşit Rey konser salonundaki ekran mezuniyet törenine katılanların üstüne devrildi. pic.twitter.com/cJPDwq5v87 — İNŞAAT MÜHENDİSLERİ (@insaatsektoru) June 6, 2024

المصدر: Sabah