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سقوط شاشة عملاقة على المسرح في حفل تخرج بتركيا (صور+ فيديو)

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سقوط شاشة عملاقة على المسرح في حفل تخرج بتركيا (صور+ فيديو)
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أصيب 6 أشخاص إثر حادث مروع في مدينة اسطنبول، حيث سقطت شاشة عملاقة أثناء حفل تخرج طلاب بالثانوية، أقيم في قاعة حفلات جمال رشيت ري في حي شيشلي.

وأظهر مقطع فيديو لحظة سقوط شاشة ضخمة معلقة على المسرح، وحالة من الهلع في صفوف الأهالي والتلاميذ والمعلمين، كما رصد مقطع آخر حضور القوات الأمنية وفرق الإسعاف لموقع الحادث لإنقاذ المصابين، حيث تم نقلهم لأقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

على إثر ذلك، قامت الشرطة بالقبض على صاحب المدرسة التي أقامت حفل تخرج لطلابها. وتم فتح تحقيق في القضية، واقتياد 13 فنيا إلى مركز الشرطة لأخذ أقوالهم كمشتبه بهم.

سقوط شاشة عملاقة على المسرح في حفل تخرج بتركيا (صور+ فيديو)
سقوط شاشة عملاقة على المسرح في حفل تخرج بتركيا (صور+ فيديو)
سقوط شاشة عملاقة على المسرح في حفل تخرج بتركيا (صور+ فيديو)
سقوط شاشة عملاقة على المسرح في حفل تخرج بتركيا (صور+ فيديو)
سقوط شاشة عملاقة على المسرح في حفل تخرج بتركيا (صور+ فيديو)

المصدر: Sabah

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