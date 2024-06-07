سقوط شاشة عملاقة على المسرح في حفل تخرج بتركيا (صور+ فيديو)
أصيب 6 أشخاص إثر حادث مروع في مدينة اسطنبول، حيث سقطت شاشة عملاقة أثناء حفل تخرج طلاب بالثانوية، أقيم في قاعة حفلات جمال رشيت ري في حي شيشلي.
وأظهر مقطع فيديو لحظة سقوط شاشة ضخمة معلقة على المسرح، وحالة من الهلع في صفوف الأهالي والتلاميذ والمعلمين، كما رصد مقطع آخر حضور القوات الأمنية وفرق الإسعاف لموقع الحادث لإنقاذ المصابين، حيث تم نقلهم لأقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
#SonDakika— Tele1 TV (@tele1comtr) June 6, 2024
Cemal Reşit Rey’de dev ekran öğrencilerin üzerine devrildi: Yaralılar var
على إثر ذلك، قامت الشرطة بالقبض على صاحب المدرسة التي أقامت حفل تخرج لطلابها. وتم فتح تحقيق في القضية، واقتياد 13 فنيا إلى مركز الشرطة لأخذ أقوالهم كمشتبه بهم.
Bütün uyduruk işlerin arkasından çıkan o malzeme 40*40*1.5 mm kutu profil.— İNŞAAT MÜHENDİSLERİ (@insaatsektoru) June 6, 2024
Harbiye Cemal Reşit Rey konser salonundaki ekran mezuniyet törenine katılanların üstüne devrildi. pic.twitter.com/cJPDwq5v87
المصدر: Sabah