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روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي

بوتين: نشهد سباقا بين بلدان العالم من أجل تعزيز سيادتها

أخبار العالم

بوتين: نشهد سباقا بين بلدان العالم من أجل تعزيز سيادتها
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو 2024
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يجري اليوم في العالم سباق حقيقي بين دول العالم لتعزيز سيادتها.

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وتابع بوتين في خطاب ألقاه في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "من خلال منظور العلاقات الاقتصادية، يجب النظر إلى العمليات التي تتطور ديناميكيا في العالم الحديث. نرى كيف بدأ سباق حقيقي بين الدول من أجل تعزيز سيادتها، وذلك على ثلاثة مستويات رئيسية وهي مستويات الدولة والقيمة الثقافية والاقتصاد".

وأضاف: "في الوقت نفسه، فإن البلدان التي كانت تتصدر حتى الآونة الأخيرة قائمة التنمية العالمية، فهي تحاول بذل قصارى جهدها وبكل الوسائل الممكنة للحفاظ على هيمنتها الذي بدأت تتلاشى".

المصدر: نوفوستي

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روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي