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واشنطن: لا نرى أي تهديد في زيارة السفن الروسية لكوبا

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واشنطن: لا نرى أي تهديد في زيارة السفن الروسية لكوبا
AP Susan Walsh
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
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أعلن البيت الأبيض أنه لا يرى أي تهديد في زيارة السفن الحربية الروسية للعاصمة الكوبية هافانا المزمعة هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في حديث لقناة "سي إن إن"، يوم الخميس، بهذا الشأن: "نحن سنتابعهم باهتمام... ونحن لا نتوقع أن يمثل هذا الحدث أي تهديد لأمننا القومي".

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وكانت وزارة الخارجية الكوبية قد أعلنت الخميس أن مجموعة من 4 سفن حربية روسية، بما فيها فرقاطة "الأميرال غورشكوف" وغواصة "قازان"، ستصل إلى ميناء هافانا بزيارة رسمية خلال الفترة من 12 إلى 17 يونيو الجاري.

وأكدت كوبا أن زيارة السفن الروسية تأتي بالتوافق التام مع القواعد الدولية ولا تمثل أي تهديد للمنطقة، مشيرة إلى أن السفن الروسية لا تحمل أسلحة نووية.

المصدر: نوفوستي

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