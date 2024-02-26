مواصفات هاتف "Xiaomi 14" الجديد
كشفت Xiaomi عن هاتفها الجديد الذي جهّزته بأفضل المواصفات وتقنيات التصوير.
يأتي هاتف Xiaomi 14 بهيكل أنيق التصميم، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (152.8/71.5/8.2) ملم، وزنه 188 غ.
وشاشته جاءت LTPO OLED بمقاس 6.36 بوصة، دقة عرضها (2670/1200) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 3000 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.
يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات HyperOS، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.
أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.
وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4610 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 50 واط، ويمكن شحنها لاسلكيا.
المصدر: gsmarena