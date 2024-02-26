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سامسونغ تكشف عن خاتمها الذكي (فيديو)

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تكشف عن خاتمها الذكي (فيديو)
Legion-Media
صورة أرشيفية
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كشفت سامسونغ عن خاتمها الذكي Galaxy Ring الذي اعتبره الكثيرون أحد أبرز الأجهزة المحمولة الصغيرة لهذا العام.

وقال نائب رئيس شركة سامسونغ ورئيس قسم المنتجات الطبية فيها، هونك باك:"خاتم Galaxy Ring حصل على مستشعرات حساسة قادرة على توفير قراءات لمعدلات نبض القلب والتنفس لدى المستخدم، كما يمكن لهذه الحساسات متابعة معدلات نوم المستخدم ومعدلات الحركة أثناء النوم، هذا الجهاز سيمنح المستخدمين معلومات مهمة حول حالاتهم الجسدية والعقلية، ويسمح لهم بتقييم مدى إنتاجيتهم".

وأشار باك إلى أن "سامسونغ تسعى لتطوير قدراتها وابتكاراتها في مجال الأجهزة الذكية، وتسعى لتطوير تقنيات للأجهزة المحمولة تساعد على تحديد نسب الغلوكوز في دم المستخدم، وتقنيات لقياس معدلات ضغط الدم، وهذا الأمر يعتبر خطوة مهمة في مجال مراقبة الصحة، لتطوير أجهزة ذكية محمولة مفيدة، واستخدامها سهل ومريح".

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وتظهر الصور والفيديوهات التي نشرت لـ Galaxy Ring أن الخاتم أتى بأحجام وألوان مختلفة ليكون مناسبا لجميع المستخدمين، وحصل على تصميم بسيط يجعله يبدو كخاتم عادي في اليد.

المصدر: 3dnews

 

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