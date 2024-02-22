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سامسونغ تعلن عن حاسبها الجديد ومواصفاته المنافسة (فيديو)

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تعلن عن حاسبها الجديد ومواصفاته المنافسة (فيديو)
Globallookpress
صورة أرشيفية
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أعلنت سامسونغ عن حاسبها الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله منافسا مهما في عالم الأجهزة المحمولة حاليا.

ويتميز حاسب Galaxy Book 4 360 الجديد من سامسونغ بتصميمه الأنيق وهيكله النحيف المصنوع من الألومينيوم والذي يزن 1.4 كلغ تقريبا.

حصل الجهاز على شاشة HD Super AMOLED بمقاس 15.6 بوصة، بدقة عرض Full HD، ترددها 60 هيرتز، ويمكن طيها بزاوية 360 درجة ليتحول الجهاز إلى حاسب لوحي محمول كبير، وتعمل هذه الشاشة باللمس كما يمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.

تأتي النسخة الأساسية من هذا الجهاز بمعالج Intel Core 5 من الجيل 14، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 غيغابايت، وتتوفر نسخة ثانية، فيها معالج Intel Core 7 150U، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت.

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وحصل الحاسب على لوحة مفاتيح بنظام إضاءة داخلية، وزود بمنفذ Thunderbolt 4 USB Type-C، ومنفذ USB 3.2 Type-A، ومنفذ HDMI، وتقنيات للاتصال بشبكات Wi-Fi 6E وBluetooth 5.3، وجهّز بكاميرا بدقة 1080 بيكسل، وماسح لبصمات الأصابع لحماية البيانات، ومكبرات صوت عالية الأداء تعمل مع تقنيات Dolby Atmos.

المصدر: samzilla.ru

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