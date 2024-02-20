أبرز مواصفات الحاسب الجديد من هواوي

يعتبر حاسب MateBook D16 بنسخة 2024 من بين أبرز الحواسب المحمولة التي أطلقتها هواوي، فما الذي يميز هذا الجهاز؟

حصل حاسب Huawei MateBook D16 2024 على هيكل أنيق التصميم وخفيف الوزن مصنوع من الألومينيوم المتين، وجهّز بشاشة IPS LCD بمقاس 16 بوصة، أبعادها "16:10"، دقة عرضها (1920/1200) بيكسل، ترددها 60 هيرتز، ومعدل سطوعها 300 شمعة/م تقريبا.

ويأتي النموذج الأساسي من هذا الحاسب بمعالج Intel Core i5 من الجيل الثالث عشر، ومعالج رسوميات Intel UHD، بينما جهّزت النماذج الأقوى بمعالجات i7 وi9 ومعالجات رسوميات Intel Iris Xe.

وحصلت نماذج هذا الجهاز على ذواكر وصول عشوائي LPDDR4X بسعة 16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية M.2 SSD بسعة 1 تيرابايت.

زوّد MateBook D16 بماسح لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة، ولوحة مفاتيح متكاملة مع نظام إضاءة داخلي، وكاميرا ويب بدقة 1080 بيكسل مدمجة في إطار الشاشة العلوي، ومكبرات صوت ومايكروفونات عالية الأداء.

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وجهّزته هواوي بمنفذ USB3.2 Gen1، ومنفذ USB2.0، ومنفذ USB3.2 Gen1، ومنفذ HDMI، ومنفذ للسماعات، ونظام تشغيل Windows 11 Home Edition، وتقنيات للاتصال مع شبكات Wi-Fi 6e، وبطارية باستطاعة 70 واط تعمل مع شاحن سريع.

المصدر: gsmarena