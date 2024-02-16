هاتف متطور بقدرات تصوير ممتازة من Oppo

كشفت Oppo عن هاتفها الجديد الذي زودته بكاميرات تتحدى تلك الموجودة في أفضل الهواتف، وجهّزته بمواصفات متطورة.

من أكثر الأمور المميزة في هاتف Reno11 F الجديد هو كاميرته الأساسية التي جاءت ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، فضلا عن أنه مزود بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل يمكنها توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65، أبعاده (161.1/74.7/7.5) ملم، وزنه 177غ.

وجهّز بشاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1100 شمعة/م تقريبا، كما تعمل مع تقنيات +HDR 10 لتوفير عرض ممتاز للصور والفيديوهات.

يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات ColorOS 14، ومعالج Mediatek Dimensity 7050، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت يمكن توسيعها عبر شرائح microSDXC.

وزوّدته Oppo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 76 واط.

المصدر: gsmarena