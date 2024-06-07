العثور على جثة أحد أغنى الأغنياء في بولندا

أعلنت الشرطة البولندية وفاة أحد أغنى سكان البلاد رجل الأعمال يجي كاجانوفسكي، إذ تم العثور عليه ميتا بعد جهود بحث مكثفة.

وقال بافيل بوزينسكي، المسؤول الصحفي بشرطة كروسنو، الواقعة في جنوب شرق البلاد، للصحفيين: "اكتمل البحث عن أحد السكان المحليين في تمام الساعة الواحدة صباحا (توقيت بولندا)، وعثر رجال الإنقاذ على جثة رجل مفقود يبلغ من العمر 54 عاما".

ولم يحدد المسؤول البولندي سبب الوفاة، لكنه أشار إلى أنه تم العثور على الجثة بعد جهود بحث مكثفة، حيث شارك في البحث رجال شرطة وعمال إنقاذ وكلاب وطائرة مسيرة مزودة بجهاز تصوير حراري.

وكان يجي كاجانوفسكي، وهو المؤسس المشارك في شركة "نيو ستايل" (New Style)، قد خرج أمس الخميس من منزله في بلدة كروستينكي ويزني، محافظة بودكارباتسكي ولم يعد.

وتعد شركة "نيو ستايل" (New Style) إحدى أكبر الشركات المصنعة للأثاث المكتبي في أوروبا، وفي العام 2016، وجهت لرجل الأعمال اتهامات مرتبطة بقضايا فساد، لكن القضية لم تصل إلى المحاكمة.

المصدر: نوفوستي