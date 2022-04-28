آبل تمكّن مالكي آيفون من إصلاح هواتفهم بأنفسهم!

أعلنت شركة آبل عن إطلاق خدمة جديدة ستساعد مستخدمي هواتف آيفون من إصلاح وصيانة هواتفهم بأنفسهم.

وأشار الخبراء في الشركة إلى أن خدمة Self Service Repair التي ستتوفر حاليا في الولايات المتحدة ستوفر الكثير من الأموال على مستخدمي بعض نماذج هواتف آيفون الحديثة، وستمكنهم من صيانة وإصلاح أجهزتهم دون الحاجة للجوء إلى مراكز الصيانة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن آبل ستطرح هذه الخدمة لاحقا في عدد من الدول الأوروبية، وستوفر لأصحاب الهواتف تعليمات وإرشادات حول إصلاح أجهزتهم، كما ستبيع من خلالها أكثر من 200 نوع من القطع اللازمة لصيانة الأجهزة، وبنفس الأسعار التي تبيعها لمراكز صيانتها الرسمية، كما ستمكن الأشخاص الراغبين بإصلاح أجهزتهم من استئجار الأدوات اللازمة مقابل 49 دولارا في الأسبوع.

إقرأ المزيد

وسيستفيد من هذه الخدمة أصحاب هواتف iPhone 12 و13 ، ومالكو هواتف iPhone SE من الجيل الثالث، وسيتمكنون جميعا من استبدال شاشات وكاميرات وبطاريات أو بعض مكونات هواتفهم، وقبل نهاية العام الجاري من المفترض أن تطرح آبل خدمة مماثلة لمن لديهم حواسب Mac.

المصدر: فيستي