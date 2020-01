أشياء يجب أن تعرفها في هواتف أندرويد

تحتوي هواتف أندرويد على العديد من الميزات والخصائص التي تسهل من استخدامها، وتمنح تلك الأجهزة قدرة أكبر على العمل وخدمة المستخدم بشكل فعال لمدة طويلة، فما أبرز تلك الميزات؟

الوضع الداكن:

تمكن هذه الميزة المستخدم من تحويل لون خلفيات الاستخدام من ألوان فاقعة وباهتة إلى اللون الأسود، ما يساعد على التقليل من الأشعة المضرة بالعين أثناء استعمال الهاتف بالليل أو في مكان مظلم، كما تساهم هذه الميزة في ترشيد استهلك طاقة البطارية والحفاظ على عمرها، فضلا عن أنها تطيل من عمر الشاشة.

إعدادات تحسين عمر البطارية:

تحتوي بعض هواتف أندرويد على العديد من الإعدادات التي تساهم في إطالة عمر بطاريتها، والتي منها "التحكم بالسطوع التلقائي للشاشة"، ويمكن للمستخدم جعل بطارية هاتفه تعمل لفترة أطول من خلال الدخول إلى إعدادات الشاشة، ومن ثم إيقاف ميزة "السطوع التلقائي"، وضبط معدل إضاءة الشاشة على 50% أو أقل.

كما يمكن تفعيل ميزة Battery Optimization من خلال الإعدادات، وهي ميزة تركز على معرفة كيفية استخدامك للهاتف، وتحديد التطبيقات التي تستخدمها وتوقيت استخدامك لها، ثم تسمح للتطبيقات التي تستخدمها باستمرار فقط بالعمل في الخلفية، لتقليل استهلاك طاقة البطارية.

وضع عدم الإزعاج:

تعتبر ميزة Do Not Disturb mode من أهم المزايا التي تساعد المستخدم على التخلص من المكالمات والإشعارات المزعجة أثناء العمل أو النوم، وتوجد في بعض هواتف أندرويد تحت اسم Downtime أو quiet time، ولتفعيلها يجب الانتقال إلى الإعدادات، ومن ثم الضغط على خيار Sounds and notifications، ومن ثم خيار "عدم الإزعاج"، كما يمكن تفعيلها في بعض الهواتف مباشرة من الـ "القائمة المنسدلة" التي يمكن فتحها من أعلى شاشة الاستخدام الرئيسية.

