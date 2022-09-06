صور صادمة للأشعة السينية تظهر كيفية تسبب "غاز الضحك" في شلل رجل

كشفت صور مروعة بالأشعة السينية كيف ألحق الغاز الضاحك الضرر بالعمود الفقري لرجل ما جعله غير قادر على المشي.

وذهب الرجل البالغ من العمر 32 عاما، إلى قسم الطوارئ بعد أن تعرض لـ"وخز في ذراعيه وساقيه" لمدة ستة أسابيع.

Shocking X-rays show damage caused by laughing gas after 32-year-old man was left unable to WALK https://t.co/oNyBPdEVUW — Uber Turco (@CAdabag) September 5, 2022

وصُدم الأطباء عندما علموا أنه لم يكن قادرا على المشي لمدة أسبوعين كاملين قبل زيارة المستشفى.

وقبل شهرين من الحضور إلى المستشفى، بدأ الرجل في استنشاق أكسيد النيتروز، المعروف أيضا باسم غاز الضحك، يوميا.

وكشف فحص التصوير بالرنين المغناطيسي أن الحبل الشوكي بدأت تظهر عليه علامات حالة عصبية تعرف باسم اعتلال النخاع، والذي يحدث أحيانا بسبب نقص فيتامين B12. ويحدث هذا عندما يتم ضغط الحبل الشوكي بسبب الالتهاب في المناطق المحيطة.

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وإذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي اعتلال النخاع إلى تلف كبير ودائم في الأعصاب بما في ذلك الشلل وحتى الموت.

ووجد الأطباء أيضا أن جزءا من النخاع الشوكي، والعمود الظهري، المسؤول عن الشعور باللمس، قد أصيب بجروح بالغة، وكشفت الفحوصات عن وجود آفة متطورة.

ومن المعروف أن الاستخدام طويل الأمد لأكسيد النيتروز يسبب نقص فيتامين B12. ويمكن أن يؤدي هذا إلى مشاكل عصبية مثل تلف الأعصاب وتنكس الحبل الشوكي.

ووفقا للأطباء، فإن مستوى فيتامين B12 لدى المريض عاد إلى طبيعته بعد أسبوعين فقط من حقن B12.

وأضافوا أنه تعافى تماما وتمكن من المشي بعد أربعة أسابيع من العلاج.

المصدر: ذي صن