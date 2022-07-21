دراسة واسعة تفنّد عذرا قديما لاكتساب الوزن في منتصف العمر!

وجدت دراسة حديثة في فنلندا أن تراكم الكيلوغرامات في منتصف العمر يجعلك تتقدم في السن قبل وقتك، حيث يعاني البدناء البالغون 55 عاما من مشاكل صحية لا تُرى عادة حتى بلوغ السبعينات.

ومع ذلك، وفقا لمسح الصحة لإنجلترا 2019، يعاني 13% فقط من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما من السمنة المفرطة، مقارنة بـ 33% من الفئة العمرية 45 إلى 54 عاما.

ويبلغ الوزن ذروته بين 65 و74، و36% يعانون من السمنة المفرطة و39% يعانون من زيادة الوزن. وبعد 75، تتغير الأمور قليلا، حيث يعاني 45% من زيادة الوزن و26% من السمنة. وهذا الاتجاه له آثار كارثية على الصحة، ويزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان والسكري من النوع 2 والاكتئاب والخرف.

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لكن لماذا نكتسب الوزن في منتصف العمر؟

لسنوات، كان يُعتقد أن الجاني هو عملية التمثيل الغذائي البطيئة - لكن الأبحاث الجديدة تشير إلى أن هذا ليس هو الحال. ويشير مصطلح الأيض إلى العمليات الكيميائية التي تساعدنا على استخدام الطاقة من الطعام للوظائف الحيوية مثل التنفس وضخ الدم وتزويد أعضائنا بالوقود.

وهناك نوعان من قياس التمثيل الغذائي: معدل الأيض أثناء الراحة هو الحد الأدنى من الطاقة، أو السعرات الحرارية، اللازمة للبقاء على قيد الحياة أثناء الراحة والصيام؛ في حين أن إجمالي إنفاق الطاقة هو مزيج من معدل الأيض أثناء الراحة بالإضافة إلى الطاقة المستخدمة في النشاط البدني وهضم الطعام.

وبالنسبة للبالغين الذين لا يمارسون الرياضة، يمثل معدل الأيض أثناء الراحة حوالي 50 إلى 70% من إجمالي استخدام الطاقة، والهضم من 10 إلى 15%، والنشاط البدني لما تبقى من 20 إلى 30%.

وفي دراسة رائدة العام الماضي، قاس العلماء معدلات التمثيل الغذائي لـ 6400 شخص تتراوح أعمارهم من ثمانية أيام إلى 95 عاما، ووجدوا أن التمثيل الغذائي يتغير بالفعل مع تقدم العمر - ولكن ليس عندما تعتقد أنه يتغير.

وكشفت الدراسة أن عملية التمثيل الغذائي لدينا - كمية السعرات الحرارية التي نحرقها لحجمنا - تبلغ ذروتها عندما يكون عمرنا 12 شهرا فقط. وبعد ذلك، يتباطأ بنحو 3% كل عام حتى نصل إلى العشرينات من العمر، عندما يستقر في الوضع الطبيعي الجديد ويبقى "صخريا صلبا" حتى سن الستين.

وهذا يعني أن المرأة البالغة من العمر 50 عاما ستحرق سعرات حرارية بنفس فعالية المرأة البالغة من العمر 20 عاما.

وقال البروفيسور جون سبيكمان، عالم الأحياء في معهد العلوم البيولوجية والبيئية بجامعة أبردين، وأحد معدي الدراسة، التي نُشرت في مجلة Science، لـ Good Health: "أحد الأشياء المدهشة أنه لم يكن هناك انخفاض في معدل الأيض في منتصف العمر. لذلك إذا كنت تعاني من انتشار المرض في منتصف العمر، فلا يمكنك لومه على انخفاض معدل الأيض. وكان من المعتقد أن عمليات الأيض لدينا تسارعت خلال سنوات المراهقة وانخفضت في منتصف العمر، لكن الدراسة وجدت، في الواقع، أن معدل حرق السعرات الحرارية يظل ثابتا بشكل ملحوظ".

وبعد سن الستين، ينخفض ​​معدل الأيض أثناء الراحة بنحو 0.7% سنويا حتى سن 90، ينخفض ​​معدل الأيض لدينا بنسبة 26%.

وقال الباحث هيرمان بونتزر، الأستاذ المشارك في الأنثروبولوجيا التطورية في جامعة ديوك في الولايات المتحدة: "تقدم ورقتنا المزيد من الدعم لوجهة النظر القائلة بأن عملية التمثيل الغذائي لدينا من الصعب التزحزح عنها. وتتبع أجسادنا مسارا مبرمجا طوال حياتنا، وليس هناك الكثير الذي يمكننا القيام به لتغيير الطاقة التي نحرقها يوميا".

ويعترف البروفيسور سبيكمان أنه على الرغم من ذلك، "يعاني الكثير من الناس من زيادة الوزن في الأربعينيات من العمر. ماذا يحدث؟ يبدو أن الحقيقة غير المريحة هي أننا نشعر بالسمنة لأننا نستهلك الكثير من السعرات الحرارية - لكننا في كثير من الأحيان لا ندرك ذلك".

ويتوافق هذا مع نتائج دراسة نُشرت الأسبوع الماضي في مجلة Cell، والتي وجدت أن الأشخاص النحيفين بشكل طبيعي ليسوا أكثر نشاطا من بقية السكان: فهم ببساطة يأكلون أقل.

ويقول سبيكمان إن العملية تبدأ عندما "نأكل ونشرب أكثر" لأننا "نصبح أكثر ثراء ولدينا المزيد من الدخل المتاح"، وأن "زيادة استهلاك الكحول يمكن أن يكون عاملا آخر".

لكن ما يبدو أنه يشجع على زيادة الوزن في منتصف العمر هو انقطاع الطمث. وتشير الدراسات إلى أنه على الرغم من أن انقطاع الطمث لا يؤدي فعليا إلى زيادة الوزن الإجمالي، إلا أنه يؤثر على كمية الدهون مقابل الأنسجة الخالية من الدهون التي تمتلكها المرأة - ومكان تخزين هذه الدهون.

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وفي دراسة مدتها خمس سنوات على نساء تتراوح أعمارهن بين 46 و57 عاما (نُشرت في مجلة Climacteric في عام 1999)، بدا أن انقطاع الطمث يؤدي إلى زيادة إجمالي الدهون في الجسم وخاصة الدهون في منطقة البطن.

ويقول الدكتور غايلز يو، عالم الأعصاب في جامعة كامبريدج، الذي يدرس الروابط بين السمنة والجينات، إن الجينات قد تؤثر على شهيتنا - ما يعني أن البعض منا أكثر ميلا للاشتياق إلى طعام التسمين.

وأخبر Good Health أن أكثر من 1000 جين مرتبط بالسمنة وأن أدمغتنا يجب أن تكون حساسة لمدى شبعنا، لذا فإن أي طفرة جينية تسبب عدم حساسية طفيفة قد تجعل من الصعب رفض الإغراء.

إذن، ماذا يمكننا أن نفعل إذا تراكم لدينا الوزن؟. تقول سالي نورتون، جراحة الجهاز الهضمي في NHS، إن توصيتها الرئيسية هي إزالة "الأطعمة الكيميائية" من وجباتنا الغذائية.

وتساهم الأطعمة فائقة المعالجة مثل الخبز المنتج بكميات كبيرة، والآيس كريم، واللحوم المصنعة (حتى بما في ذلك بعض بدائل اللحوم النباتية)، ورقائق البطاطس، وبعض الوجبات الجاهزة والحبوب والبسكويت والمشروبات الغازية معا، بنسبة 56.8% من السعرات الحرارية في النظام الغذائي في المملكة المتحدة.

ووجدت دراسة حديثة أجرتها معاهد الصحة الوطنية الأمريكية في عام 2019 أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة فائقة المعالجة إلى حد كبير يستهلكون ما معدله 500 سعرة حرارية في اليوم أكثر من أولئك الذين يتناولون نظاما غذائيا من الأطعمة غير المصنعة.

وتقول سالي نورتون إن النوم مهم، لأنه ينظم توازن الهرمونات التي تؤثر على الجوع. وتنصح بالتركيز لمدة سبع ساعات في الليلة.

ويمكن أن تساعدك ممارسة الرياضة مثل الجري ولكن عليك أن تعمل بجد، حيث تشير الدراسات إلى أنه لمنع زيادة الوزن في منتصف العمر، يجب على العدائين زيادة المسافة الأسبوعية بحوالي 1.4 ميل في السنة.

وفي الوقت نفسه، تظهر الأبحاث الأمريكية أن تدريب الوزن لمدة ساعة إلى ساعتين في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بالسمنة في السنوات الست التالية بنسبة 30% لدى كل من الرجال والنساء.

المصدر: ديلي ميل