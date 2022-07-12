ماذا تأكل وتشرب أثناء الطقس الحار لفقدان الوزن؟

قد يكون فقدان الوزن أكثر صعوبة خلال أشهر الصيف،ولكن وفقا لأخصائيي التغذية، هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تسرّع عملية فقدان الوزن خلال أشهر الطقس الحار.

ووفقا لموقع Bodyline، فإن القاعدة الأولى لخفض الوزن خلال أشهر الصيف هي البقاء رطبا.

إقرأ المزيد

وينص الموقع الصحي على ضرورة شرب ما بين لترين إلى ثلاثة لترات من الماء البارد يوميا، أو في أشكال أخرى من السوائل مثل الشاي أو ماء الليمون، ما يزيد من القدرة على حرق السعرات الحرارية بنسبة تصل إلى 30%.

وأوصى توري أرمول، وهو طبيب ومتحدث باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية ، بـ "شرب الماء قبل الأكل".

وتتمثل فكرة فقدان الوزن في شرب كوبين من الماء قبل كل وجبة. وأوضح أرمول: "هذا سيبقيك رطبا وأقل عرضة للإفراط في تناول الطعام".

ومن المهم أيضا تجنب الكحول لإنقاص الوزن في الصيف لأنه يسبب الجفاف وكثافة السعرات الحرارية ويمكن أن يعيق أي أهداف لفقدان الوزن.

وأوصت مؤسسة Bodyline بشرب الشاي الأخضر الساخن طوال اليوم. ويشير الموقع الصحي إلى أن "الدراسات تظهر أن المشروب الساخن يمكن أن يقلل من كمية الحرارة المخزنة في الجسم ويجعلك تتعرق. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد في إنقاص الوزن، لذلك يمكنك التهدئة وفقدان الوزن".

إقرأ المزيد

ومن جهة أخرى، يعد الصيف الوقت المثالي لتناول السلطات. والسلطة الطازجة المليئة بالمغذيات ستجعلك تشعر بالشبع في الطقس الحار. ومع ذلك، من المهم تجنب تتبيلات السلطة عالية الدسم.

وبدلا من ذلك، يمكن اختيار رشة من الخل البلسمي مع الملح والفلفل.

وبالنسبة للوجبات الخفيفة، يجب أن يختار أولئك الذين يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن، الأطعمة الصيفية مثل التوت والمانغو والخوخ والذرة والفلفل والطماطم، حيث أن جميعها غنية بالفيتامينات والألياف، ما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

وأوضح الدكتور أرمول أنه خلال أشهر الصيف، يمكن لمن يرغب في التخلص من الوزن الزائد "السماح لأنفسهم بالخروج لتناول الحلوى" مع ضمان المشي.

وأوضحت أخصائية التغذية شارون ناتولي أن هناك ثلاثة أطعمة مفيدة للغاية لفقدان الوزن أثناء الطقس الحار: البيض والخضروات الورقية والبطيخ الأصفر (الشمام).

وكشفت ناتولي أن البيض يعد بروتينا لذيذا تضيفه إلى وجبة الإفطار، كما أنه "مصدر غني للحمض الأميني التربتوفان، ما يعني أنه يساعدك على النوم بشكل أفضل لفترة أطول بإخبار عقلك بالتوقف عن العمل طوال الليل".

وتعد الخضروات الورقية مثل السبانخ وغيرها من الخضر الورقية الداكنة مثالية للحفاظ على الرطوبة بفضل محتواها العالي من الماء. كما أنها سهلة الهضم وقليلة السعرات الحرارية.

وأخيرا، يعد الشمام "طعاما مثاليا في الصيف ومنعشا للغاية في الحرارة"، وفقا لاختصاصي التغذية.

وفاكهة الصيف هذه ليست منعشة فقط، بل إنها ستحافظ على رطوبة أولئك الذين يتبعون حميات غذائية، فضلا عن أنها تحتوي على مادة الليكوبين، والتي تحمي من التعرض لأشعة الشمس.

المصدر: إكسبريس