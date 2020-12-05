علماء: الأدوية المضادة للفيروسات لا تؤثر على معدل الوفيات بكورونا

جاء في دراسة نشرتها New England Journal of Medicine، أن استخدام الأدوية المضادة للفيروسات، لا يؤثر على شدة مرض كوفيد -19، ولا على معدل الوفيات بهذا المرض.

وذكرت المجلة الأمريكية، أن مجموعة من العلماء بالولايات المتحدة، قامت بتحليل بيانات 11330 مريضا بالغا من المصابين بكوفيد-19، في 405 مستشفيات في 30 دولة، ودراسة طرق علاجهم، بما في ذلك تلقي الأدوية المضادة للفيروسات – الريمديسفير، وهيدروكسي كلوروكوين، لوبانوفير، وإنترفيرون بيتا 1أ. بشكل إجمالي تم تسجيل ما مجموعه 1253 حالة وفاة بسبب المرض. وخلال فترة 28 يوما، كان معدل الوفيات بسبب المرض، 11.8 بالمائة.

اتضح أنه، بالمقارنة مع مجموعات المراقبة، كان معدل الوفيات عند تناول الريمديسفير 0.95، وهيدروكسي كلوروكوين - 1.19، ولوبانوفير - 1.00، وإنترفيرون - 1.16. وبالتالي، فإن استخدام الأدوية عمليا لم يؤد إلى نتائج ملموسة.

ووفقا للعلماء، فإن البيانات التي حصلوا عليها تتعارض مع الرأي القائل إن استخدام العوامل المضادة للفيروسات يمكن أن يقلل من معدل الوفيات، أو بداية التهوية الميكانيكية، أو طول فترة الاستشفاء.

المصدر: نوفوستي