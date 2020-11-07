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خبير: بعض أعراض "كوفيد-19" تغيرت مع الموجة الثانية من الجائحة

الصحة

خبير: بعض أعراض
Sputnik Ilya Pitalev
نقل مريض إلى مستشفى "كوموناركا"
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أشار دينيس بروتسينكو كبير الأطباء في مستشفى "كوموناركا" بموسكو، إلى أن الأعراض الأساسية لمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، قد شهدت تغيرا معينا مع موجة الوباء الثانية.

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وفي مقابلة عبر برنامج "الوباء مع أنطون كراسوفسكي" الذي تبثه RT، أشار بروتسينكو إلى أن المصابين في هذا الوقت كثيرا ما يعانون من حمى وحرارة (فوق 38 درجة) لا يمكن خفضها بالمخفضات.

كما لفت إلى ضيق التنفس (28 انقباضا أو أكثر في الدقيقة)، وثمة عرض أو مؤشر ثالث وهو مستوى تشبع الدم بالأكسجين، مشيرا إلى أن نقصه يقود إلى تبعات خطيرة.

ويتلقى العلاج في مستشفى "كوموناركا" في الوقت الراهن حوالي 870 مصابا بـ"كوفيد-19"، بينهم 137 في وحدات الإنعاش.

المصدر: وكالة الأنباء الفدرالية

 

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