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لاعب كرة قدم "يصيب" البرق بكرته! (فيديو)

متفرقات

لاعب كرة قدم
dpa-© Nicolas Armer
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أثارت تسديدة قوية لكرة قدم، نفذها لاعب نادي أديلاد الأسترالي، إيدي بيتس، دهشة وحيرة كل من شاهدها بمن فيهم مصور الفيديو.

ونشر الفيديو رفيق لاعب الفريق الأسترالي في صفحته على إنستغرام. ووقع الحادث في ملعب كرة القدم في مدينة أديلاد جنوبي أستراليا، بعدما عطل الطقس السيئ تدريبات الفريق.

وعندما هم الفريق بمغادرة الملعب، قرر بيتس أن يسجل في النهاية ست نقاط (في كرة القدم الأسترالية)، لكي لا يخرج من الملعب خالي الوفاض.

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So… this happened… 😱⛈

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وركل بيتس الكرة ركلة قوية لكنه لم يصب الهدف، لأن البرق فجر الكرة وهي طائرة في الجو.

المصدر: فيستي. رو

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