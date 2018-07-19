اقترب من البرق حتى أخذ الخوف منه مأخذا عظيما!

غامر أحد سكان مدينة شيكوبي في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، وتمكن من تصوير عاصفة مطرية تخللتها صاعقة وبرق دوّى في سماء المنطقة وكاد يصعقه في عقر داره.

ونشرت شركة ABC News TV لقطات من الفيديو على تويتر، ظهر فيها المصور المغامر وهو على شرفة بيته، ويصور العاصفة وهي في طريقها إلى عقر داره.

وفي تلك اللحظات ضرب البرق مكانا قريبا منه وقدّر الرجل المسافة بينه وبين مكان الضربة بحوالي 30 مترا لا أكثر.

وقال الرجل، إن الهلع أخذ منه مأخذا ودفعه للهرب واللجوء إلى مكان مسقوف، وكتب على فيسبوك: "أنا محظوظ للغاية لأنني ما زلت على قيد الحياة".

وتشهد الولايات المتحدة بشكل دوري، حوادث مؤسفة تترافق بوقوع إصابات وأضرار مادية، نتيجة العواصف والبرق.

المصدر: لينتا رو