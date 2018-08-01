حوت عملاق يفاجئ العلماء على سواحل "تشوكوتكا" الروسية

رصد علماء تابعون لحديقة "Bereginya" الطبيعية اقتراب حوت رمادي عملاق من سواحل "تشوكوتكا" في أقصى شرق روسيا.

ويظهر في الفيديو كيف توجه الحوت إلى المياه الضحلة وبدأ بتحريك الرمال والحصى على الشاطئ، في محاولة منه ربما للحصول على العوالق والكائنات الدقيقة الموجودة في ذلك المكان، والتي تعتبر جزءا أساسيا من غذائه.

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وأوضح العلماء أن الحيتان الرمادية، وعلى عكس الحيتان الأخرى لا تخشى المياه الضحلة أو الاقتراب من الشواطئ، فهي قادرة على تحريك رؤوسها وزعانفها بحركات عكسية تساعدها على العودة إلى المياه العميقة.

ويعتبر الحوت الرمادي أحد أكبر أنواع الحيتان، فطوله يصل إلى 15 متر تقريبا، ووزنه يزيد عن 35 طنا، فضلا عن أنه يعيش ما بين 50 و70 سنة.

المصدر: فيستي