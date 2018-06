ما أهي أكبر بواخر العالم؟ (صور)

تطورت صناعة البواخر حول العالم وكبرت أحجامها بشكل ملحوظ، حتى أصبحت تسمى بالمدن العائمة. فما هي أكبر هذه المدن المنتشرة في المحيطات؟

1- Symphony of the Seas: هي أكبر سفينة بنيت عبر التاريخ، مكونة من 18 طابقا و22 مطعما و24 مسبحا. كما تحتوي على 2800 غرفة ضيوف وحديقة طبيعية فيها أكثر من 20 ألف نبات استوائي.

وتتميز الباخرة العملاقة باحتوائها على كل ما يوجد في المدن الكبرى حول العالم، حيث يمكن لضيوفها أن ينسوا فكرة أنهم يبحرون وسط المحيط.

2- Harmony of the Seas: تشبه في خواصها ومرافقها Symphony of the Seas، إلا أنها أصغر حجما.

وتستطيع الباخرة استيعاب أكثر من 6500 راكب على متنها، كما أنها تحتوي على زلاقة طويلة تمكن الركاب من التزحلق بين 10 طوابق، دون الحاجة لاستخدام الأدراج أو المصاعد.

3- Allure of the Seas: تستطيع استيعاب أكثر من 6500 راكب، إلا أنها لا تحتوي على المرافق نفسها التي تميز الباخرتين السابقتين. ولكنها تتميز عالميا بمسرحها الكبير الذي يمكنه استضافة 1400 متفرج، كما تحتوي على عدد كبير من المطاعم والمقاهي من مختلف المطابخ العالمية.

