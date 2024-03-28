مراهق صيني ينفق كل مدخرات عائلته على ألعاب الإنترنت

أفاد موقع Asia One أن طفلا صينيا أنفق جميع مدخرات والديه البالغة 37 ألف دولار على ألعاب عبر الإنترنت.

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ووفقا لتشينغ والد الطفل، كان ابنه البالغ من العمر 15 عاما يتمكن من استخدام البطاقة المصرفية للعائلة، وقد أنفق جميع الأموال على المشتريات في ألعاب عبر الإنترنت. لقد كانت هذه جميع ما ادخره من الأموال خلال عمله في المصنع.

وبالإضافة إلى ذلك، تعرض الأب في العام الماضي أثناء العمل لكسر في ساقه، ما يمنعه إلى الآن من العودة للعمل. ولكن لحسن الحظ استطاعت ابنته الكبرى إعادة جزء صغير من المبلغ الذي أنفقه ابنه. كما أعلن ممثلو ألعاب الإنترنت أنهم سيحاولون تعويض الأموال التي أنفقها المراهق.