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مانهاتن.. إقامة موكب السنة القمرية الجديدة في الحي الصيني (صور)

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مانهاتن.. إقامة موكب السنة القمرية الجديدة في الحي الصيني (صور)
AP
محتفلون برأس السنة القمرية الجديدة خلال تجمع لحضور عرض بمناسبة العام الصيني الجديد «التنين» في الحي الصيني في مانهاتن
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شارك مئات المحتفلين بالعام القمري الجديد يوم الأحد في عرض تقليدي انطلق بهذه المناسبة في الحي الصيني التاريخي بمدينة مانهاتن الأمريكية.

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وخرج المحتفلون يوم الأحد إلى شوارع الحي الصيني التقليدي في البلدة للمشاركة في عرض مبهج على الرغم من درجات الحرارة الباردة التي تقترب من درجة التجمد.

مانهاتن.. إقامة موكب السنة القمرية الجديدة في الحي الصيني (صور)
AP

وواصل سكان نيويورك الاحتفال بالعام القمري الجديد، حيث بدأت المجتمعات الآسيوية في جميع أنحاء العالم رنين السنة القمرية الجديدة في الـ 10 من فبراير احتفالا بعام التنين في الأبراج الصينية.

وتتمحور الألعاب النارية والمسيرات وطقوس السنة القمرية الأخرى حول إزالة الحظ السيئ والترحيب بالرخاء.

مانهاتن.. إقامة موكب السنة القمرية الجديدة في الحي الصيني (صور)
AP

في نيويورك، أقيمت بالفعل احتفالات كبرى في جيوب المهاجرين الصينيين الأكبر حجما في كوينز وبروكلين.

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بينما انتهت الدورة القمرية الرمزية الجديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع مع اكتمال القمر، كان من المقرر أن يتم عرض موكب مانهاتن في نهاية الأسبوع.

المصدر: أ ب 

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