ظنّوه يريد رمانة هجومية.. تطبيق الترجمة يتسبب بمشكلة لسائح في البرتغال!

تعرّض أحد السيّاح في البرتغال، لمشكلة بسبب خطأ في عمل تطبيق ترجمة الأصوات الذي حاول استعماله لطلب العصير في أحد المطاعم.

وتبعا لصحيفة The Telegraph فإن سائحا أذربيجانيا يبلغ من العمر 36 سنة وخلال تواجده في أحد المطاعم في البرتغال حاول التفاهم مع النادل في المطعم عن طريق تطبيق لترجمة الأصوات، وأراد أن يطلب عصير الرمان، لكن التطبيق أخطأ في ترجمة كلامه وظن النادل أن السائح يريد "رمانة هجومية-قنبلة"، فأسرع الأخير بطلب الشرطة.

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وحضرت الشرطة إلى المطعم واعتقلت السائح المذكور، وتم التحقق من بياناته وتفتيش غرفته وأغراضه، وبعد أن تبين أن كل شيء على ما يرام وأن الرجل لم يكن لديه أسلحة، أُطلق سراحه.

المصدر: RT