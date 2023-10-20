"هكذا يجب أن تكون محطات الأنفاق".. "مترو بطرسبورغ يشكر إيلون ماسك على "الإشادة"

أشاد إيلون ماسك بتغريدة نشرتها إحدى المواقع المهتمة بالثقافة لمحطة مترو أنفاق "أفتوفو" بمدينة بطرسبورغ، فأعربت الخدمة الصحفية لمترو الأنفاق عن تقديرها لهذه الإيماءة.

💯 — Elon Musk (@elonmusk) October 18, 2023

نشر موقع Culture Critic تغريدة تحمل مقطع فيديو لمحطة مترو أنفاق "أفتوفو" في مدينة بطرسبورغ، وكتب تعليقا "هكذا يجب أن تكون محطة مترو الأنفاق"، فما كان من إيلون ماسك إلا أن وضع علامة الإشادة بهذه التغريدة.

من جانبها كتبت الخدمة الصحفية لمترو الأنفاق ببطرسبورغ: "لا يمكننا الكتابة لإيلون ماسك بطبيعة الحال، إلا أننا سعداء أن محطة (أفتوفو) تثير الإعجاب".

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