جاسوس صيني يحصل على معلومات من آلاف المسؤولين البريطانيين

اتضح من نتائج تحقيق حصري أجرته صحيفة التايمز، أن جاسوسا صينيا استخدم مدة 5 سنوات ملفات تعريف مزيفة في شبكة التواصل الاجتماعي LinkedIn.



وتشير الصحيفة إلى أن الجاسوس استخدم الملفات المزيفة من أجل الحصول على معلومات سرية من مسؤولين بريطانيين مقابل المال أو مقابل عروض مربحة أخرى.

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ويعرف هذا الجاسوس الصيني باسم روبين تشانغ، وهو اسم مستعار، وتعتبره أجهزة الأمن الغربية "أنجح جاسوس ضد المصالح البريطانية في الأجيال الأخيرة".

ووفقا للصحيفة، تمكن تشانغ خلال فترة لا تقل عن 5 سنوات من جمع معلومات وافية عن القطاع الصناعي باستخدام حسابات مزيفة كان يقدم نفسه فيها على أنه موظف في شركات مختلفة. وقد اتصل بمسؤولين بريطانيين وغربيين من العاملين في مجال السياسة والدفاع والعلوم والتكنولوجيا، وعرض عليهم مبالغ نقدية لا تقل عن 10 آلاف دولار أمريكي مقابل المعلومات التي يستلمها منهم. كما أنه كان في بعض الأحيان يعرض عليهم دفع كامل نفقات زيارتهم للصين، والمشاركة في مؤتمرات علمية مربحة.

وتشير الصحيفة، إلى أن تشانغ لا يزال يستخدم حتى الآن أسماء مستعارة مختلفة للحصول على معلومات سرية، على الرغم من حذف العديد من ملفاته الشخصية بعد أن بدأت شبكة LinkedIn في محاربة الحسابات المزيفة.

المصدر: gazeta.ru