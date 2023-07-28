طالبة تبعث برسالة نصية لمعلمتها بعد 12 عاما لتعاتبها على ضربها لها والرد كان صادما

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي رسالة أرسلتها فتاة إلى معلمتها تعاتبها من خلالها على ضربها لها بسبب تصرف ما، ولكنها صدمت برد ابن المعلمة الذي أخبرها أن والدته قد توفت.

وفي الرسالة، اتهمت الفتاة المعلمة بالضرب وسحب شعرها أمام الطلاب بسبب كلام خاطئ سمعته عنها، وعبرت عن حزنها للألم الذي شعرت به ولم يسمح لها برفع رأسها لمدة 12 عاما، وأبدت غضبها لعدم اعتذار المعلمة.

وردا على الرسالة، أخبر ابن المعلمة الفتاة بأن والدته توفيت قبل 4 أشهر بسبب مرض السرطان وأنها أوصتهم بأن يسامحوا كل من أخطأت بحقهم، وأن والدته نادمة على ما فعلته وتريد الرحمة والمغفرة.

وناشد الفتاة أن تسامح والدته لوجه الله وتعيش حياتها بقلب نقي، وأعرب عن أمله في أن يحميها الله.

المصدر: وسائل إعلام