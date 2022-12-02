الإفتاء الأردنية تحسم الجدل حول دوران المواشي وعلاقته باقتراب الساعة ونهاية الزمان
حسمت دائرة الإفتاء الأردنية الجدل بعد ضجة واسعة بشأن علاقة ظاهرة دوران قطيع الأغنام التي جرى رصدها بالفيديو في محافظة الكرك جنوبي المملكة، واقتراب الساعة ونهاية الزمان.
وأكد مفتي عام الأردن، عبد الكريم الخصاونة، عدم وجود أية علاقة للظاهرة بالدين، كما أنها ليست علامة على اقتراب الساعة.
الأغنام في منغوليا الداخلية الصين 🇨🇳 تدور في دائرة لمدة اثناعشر يوماً.— # أحمــد (@A_MQQ) November 18, 2022
- الأطباء رجحوا هذا الفعل نتيجة إلتهاب أحد جوانب الدماغ.
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وأوضح الخصاونة أن الباحثين "اجتمعوا وبحثوا في الأحاديث النبوية الشريفة ولم يجدوا شيئا عن هذه الظاهرة".
بعد رؤية أغنام تدور في حلقة دائرية بالصين ورصد هذه الظاهرة في أكثر من مكان حول العالم..— إياد الحمود (@Eyaaaad) November 30, 2022
هذه المرة ظهرت في مدينة الكرك بالأردن وقام احد الأشخاص بتصويرها ولا يوجد تفسير علمي واضح لما يحدث حتى الآن. pic.twitter.com/mK1sfiSTvG
وكانت وزارة الزراعة الأردنية قالت عبر بيان في وقت سابق الخميس، إن سبب الظاهرة هو أن الأغنام الأمهات كانت تبحث عن مواليدها في الحظيرة والمقسمة الى عدة حظائر داخلية بعد رجوعها من المرعى.
وأكدت الوزارة أن هذه الحركة هي مجرد (سلوك الأمومة) وقد تلاشى السلوك مباشرة بعد تواصل الأمهات مع المواليد.
ورغم هذا البيان، لا يزال كثيرون، في الأردن والعالم، غير مقتنعين بهذا التفسير ولا بغيره ويرون أن للأمر صلة بأمور ميتافيزيقية وغيبية.
المصدر: موقع عمون