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الصين.. حل لغز الأغنام التي تمشي بشكل دائري منذ أسبوعين

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الصين.. حل لغز الأغنام التي تمشي بشكل دائري منذ أسبوعين
الصورة ملتقطة من الفيديو
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قال أحد العلماء إن هناك تفسيرا محتملا للظاهرة الغريبة التي تنطوي على تجول مئات الأغنام في شكل دائري منذ حوالي 12 يوما على التوالي في منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين.

وأوضح مات بيل، أستاذ في قسم الزراعة بجامعة هارتبوري في إنجلترا، أن "الأغنام قد تكون بقيت في داخل الحظيرة لفترات طويلة، وهذا قد يؤدي إلى سلوك نمطي، مع الدوران المتكرر بسبب الإحباط من التواجد في مساحة محدودة"، مشيرا إلى أن انضمام الأغنام  الأخرى، هو لأن الأغنام هي "حيوانات قطيع، وتقوم بما تقوم به الأغنام الأخرى".

ووفقا لدليل "ميرك" البيطري، تهيمن عقلية القطيع على السلوك الاجتماعي للأغنام، والتي تتحكم في تحركات الحيوانات وتحمي الأفراد من الحيوانات المفترسة من خلال دفعها إلى الفرار من الخطر كمجموعة.

يذكر أن الأغنام تتحرك في دائرة شبه كاملة منذ 4 نوفمبر. ومن غير الواضح ما إذا كانت قد توقفت عن الأكل أو الشرب.

المصدر: نيويورك بوست"

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