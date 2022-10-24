قرد يودع صاحبه المتوفى (فيديو)

أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على سلوك قرد من نوع "اللانغور" في سريلانكا، بعدما أظهر حركات مؤثرة في الوداع الأخير لصاحبه.

وظهر القرد وهو يقبل صاحبه ضمن طقوس الدفن، كما جلس بجوار قدميه.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الفيديو التقط في سريلانكا، وظهرت خلاله محاولات من قريب المتوفى لإبعاد القرد أكثر من مرة عن صاحبه.

ورغم كل المحاولات، فقد ظل القرد متمسكا بالبقاء إلى جانب صاحبه الذي اعتاد إطعامه بينما كان الحيوان يعيش في إحدى الغابات القريبة من باتيكالوا.

If you haven’t seen this🙏

VC:BBC pic.twitter.com/qsEguhDJKw — Susanta Nanda (@susantananda3) October 20, 2022

المصدر: dearborn.org