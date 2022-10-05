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في بولندا بوتين أصبح "رئيسا لأوكرانيا" (صورة)

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في بولندا بوتين أصبح
Globallookpress Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
الرئيس الروسي/ فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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تعرضت إحدى القنوات التلفزيونية البولندية لحرج شديد جراء خطأ تقني ارتكبه الصحفيون حيث وضعوا صورة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتحتها منصبه "رئيس أوكرانيا".

في بولندا بوتين أصبح
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صورة من قناة تلفزيونية بولندية وتظهر الكتابة (فلاديمير بوتين - رئيس أوكرانيا)

اكتسب ذلك المقطع من خطاب بوتين إلى جمع من الجمهور الذي احتشد احتفالا بتوقيع معاهدة انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه، اكتسب شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنوعت التعليقات الساخرة.

وكان بوتين قد ألقى خطابا يوم الجمعة، 30 سبتمبر الماضي، بمناسبة انضمام المناطق الأربع إلى روسيا، مؤكدا على أن ذلك يأتي تعبيرا عن إرادة شعوب تلك المناطق.

المصدر: RT

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