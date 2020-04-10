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مخلوق أسود غامض يثير حيرة واستغراب مستخدمي شبكات التواصل

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مخلوق أسود غامض يثير حيرة واستغراب مستخدمي شبكات التواصل
RT
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أثار مخلوق أسود غامض ظهر في مقطع فيديو حيرة واستغراب مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، واضطرت صحيفة NDTV للفت انتباه المشاهدين والقراء لهذا الفيديو.

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ففي مشاهد مقطع فيديو نشره الناشط على تويتر @ sunnyarkade، يظهر مخلوق على شكل  كتلة سوداء غامضة يتحرك فوق حجر صامت. 

وقارن العديد من المستخدمين هذا المخلوق العجيب الغريب الذي لم يشاهد أحد مثيلا له من قبل بـVenom أي السم الساحر في فيلم عالم "حرب النجوم". 

المصدر: "لينتا رو"

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