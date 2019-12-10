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موسك يثير جدلا بضربه حاجزا أثناء قيادة شاحنته الجديدة (فيديو)

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موسك يثير جدلا بضربه حاجزا أثناء قيادة شاحنته الجديدة (فيديو)
© Robert Hanashiro-USA TODAY
إيلون موسك يتحدث عن شاحنة "سايبرتراك"
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أثار إيلون موسك جدلا كبيرا بضربه حاجزا مخروطيا أثناء قيادته شاحنة تسلا "سايبرتراك" الجديدة بعد قضاء ليلة في إحدى النقاط الشهيرة في ماليبو، كاليفورنيا.

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ووقع الحادث أثناء خروج الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، من موقف السيارات عند مطعم Nobu الراقي، حيث كان يتناول العشاء مع صديقته غريميز وأصدقائه الآخرين.

وذكرت تقارير TMZ، أن الشاحنة الكهربائية الساحرة جذبت الحشود لتصويرها في مكان وقوفها. وفي لحظة ما، خرج موسك من المطعم مع نجم الأفلام إدوارد نورتون، لإظهار الشاحنة المستقبلية.

ومع ذلك، جذب موسك الانتباه الأكبر في المساء، عندما صدم حاجزا أثناء قيادة الشاحنة. وسقط الحاجز المخروطي دون إدراك مؤسس تسلا لذلك. وأثارت الحادثة جدلا كبيرا على موقع "تويتر".

وكشف موسك عن الشاحنة الغريبة في ظروف مريبة الشهر الماضي، حيث شهدت تحطيم اثنتين من نوافذها في عرض فاشل لمدى تحمل الزجاج للصدمات.

المصدر: RT

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