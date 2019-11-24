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تسلا تتلقى 146 ألف طلب على شاحنتها الجديدة رغم إطلاقها "الكارثي"

عالم السيارات

تسلا تتلقى 146 ألف طلب على شاحنتها الجديدة رغم إطلاقها
Reuters REUTERS
الشاحنة الكهربائية الجديدة "سايبرتراك"
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كشفت الملياردير الأمريكي إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أن أكثر من 146 ألف شخص تقدموا بطلبات لشراء الشاحنة الكهربائية الجديدة "سايبرتراك" حتى الآن.

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وعلى الرغم من أن سعر 39900 دولار للشاحنة ذات المحرك الواحد يبدو مغريا، إلا أنها كانت في الواقع النموذج الأقل شعبية حتى الآن بين المستهلكين، حيث حجزها 17% فقط من العملاء، في حين اختار 42% منهم نموذج الشاحنة ذات المحرك المزدوج، و41% تقدموا بطلب حجز الشاحنة المزودة بالمحرك الثلاثي ذات الدفع الرباعي، وهي الأعلى سعرا، حيث تبلغ قيمتها 69900 دولار.

ويقول تقرير الشركة إن المركبة بالمحرك الثلاثي حققت 232 ألف طلب حجز خلال اليوم الأول عقب الإعلان عنها.

وتتطلب كلفة الحجز المسبق على مركبة "سايبرتراك" الجديدة 100 دولار فقط، وهي قابلة للاسترداد باعتبار أنها ودائع وليست التزامات مطلقة لشراء المركبة التي سيبدأ إنتاجها في أواخر عام 2021.

المصدر: وكالات

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