هيلاري كلينتون منتج منفذ لفيلم سبيلبيرغ!

يصور المخرج العالمي الشهير، ستيفن سبيلبيرغ، فيلما عن كتاب إلين فايس "ساعة المرأة: أعظم معركة للحصول على حق التصويت".

وستعمل هيلاري كلينتون كمنتج منفذ للفيلم، ويجري البحث الآن عن كاتب للسيناريو وعن إمكانية بيع الفيلم لشبكة تلفزيون "الكابل" المدفوع أو لشركة نيتفليكس "Netflix"، لتوزيع خدمة البث الحي والفيديو وإنتاج الافلام وتوزيعها عبر الإنترنت.

ونشر كتاب إلين فايس "ساعة المرأة: أعظم معركة للحصول على حق التصويت" (The Woman's Hour: The Great With To Win the Vote) في مايو المنصرم، حيث تتحدث فيه عن أعضاء الحركة النسوية في نضالهن للوصول إلى حق تصويت النساء. ويلقي الكتاب الضوء على الأساسات التي وضعتها النسوة للحركة من أجل النضال للحصول على الحقوق المدنية.

المصدر: لايف. رو