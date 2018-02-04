تُظهر مجموعة من أقدم الصور الملونة في العالم، أنشئت باستخدام نشا البطاطس، مشاهد رائعة تنقلنا إلى عصر آخر.

وتمكن الأخوان، أوغست ولويس لوميير، من صنع التاريخ عام 1907، عندما أدخلوا الألوان إلى عالم التصوير بالأبيض والأسود باستخدام اختراعهم الجديد "Autochrome Lumière".

وظل التصوير الفوتوغرافي الملون قبل ذلك في مراحله الأولى، حيث كانت العملية شديدة التعقيد. ومع ذلك، دخلت تكنولوجيا لوميير الجديدة عالم التصوير بسرعة كبيرة، لتصبح أول طريقة تبعث الألوان في صور الأبيض والأسود.

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وتقضي الطريقة بتغطية قرص زجاجي بحبوب نشا البطاطس المصبوغة بالأحمر والأخضر والأزرق، لإنشاء "الفلتر". وبعد إضافة طبقة رقيقة من التركيبة، يتم قلب اللوح وتعريضه للضوء لفترة طويلة. وسيؤثر الضوء المنعكس من خلال النشا الملون على الصورة ليبعث فيها ألوان الحياة الحقيقية.

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وتشمل الصور القديمة الملونة الكثير من المواضيع، بما في ذلك صور أطفال في الصحراء، وتجارب قاسية من الحرب العالمية الأولى، وغير ذلك.

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واعتمد بعض المصورين الأكثر نفوذا في العالم، الأسلوب المبتكر، بما في ذلك المصور لانغدون كوبرن، الذي استخدمه لتخليد الأسماء الشهيرة في التاريخ، مثل الفنان الفرنسي هنري ماتيس والمؤلف مارك توين والكاتب المسرحي جورج برنارد شو.

والتقط مصورون آخرون صورا لأهرامات مصر، وكذلك لحظات تتويج مونيفونغ، ملكا لكمبوديا عام 1928.

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وعلى الرغم من براعة تقنية Autochrome Lumière، إلا أنها أصبحت أقل استخداما مع حلول عام 1931، عندما تطورت Kodachrome كوسيلة أكثر كفاءة في التصوير الفوتوغرافي الملون.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا