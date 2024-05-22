معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية يحتفي بالنسخة الروسية من فيلم RT "ذهاب وعودة"

عرضت قناة RT العربية النسخة الروسية من فيلمها "ذهاب وعودة" في قاعة المراسم بمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية وسط العاصمة الروسية موسكو يوم الاثنين الماضي 20 مايو.

وحظي العرض بحضور مميز من المتخصصين والطلاب والمهتمين بشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي. وفي كلمته أمام الحاضرين قال بطل الفيلم، المترجم العسكري فيكتور ياكوشيف إن العرض يأتي بالتزامن مع يوم المترجم العسكري الذي يوافق 21 مايو من كل عام.

كذلك لفت ياكوشيف إلى أن رئيس معهد الاستشراق فيتالي ناعومكين هو من خريج جامعة موسكو، إلا أنه قام بالتدريس في المعهد العسكري للغات والترجمة، حيث تخرج ياكوشيف، وأشار إلى أن لناعومكين سلسلة من الحلقات حول "روسيا والعرب"، وأنه يرى هذا الفيلم امتدادا لهذه السلسلة.

كذلك قالت كاتبة الفيلم وصاحبة فكرته أنيسة مراد إن الفيلم "صنع بحب" ليس فقط للمكان "مصر"، ولكن أيضا للزمان "سبعينيات القرن الماضي"، حيث تابعت: "لقد ساعدني بطل الفيلم فيكتور ياكوشيف، الذي تتلمذت على يديه في فترة من الفترات، في أن أفتح لنفسي، من خلال منظوره، رؤية جديدة لمصر في سبعينيات القرن الماضي، مصر التي أردنا أن نحكي عنها من خلال الفيلم، ومن خلال انطباعاته حينما عاد إلى مصر بعد غياب خمسين عاما، تمكننا من رؤية التغييرات التي طرأت على المكان والعمران والبشر، ونقل ما أردنا نقله للمشاهدين".

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وتشير أنيسة مراد إلى إن هذا الفيلم ليس مجرد قصة حياة إنسان عاش في مصر، سبعينيات القرن الماضي، وإنما هو قصة العلاقة بين بلدين، روسيا ومصر، ربطتهما علاقة، انقطعت فترة من الفترات ثم عادت، إلا أن شعبي البلدين "ظلا طوال الوقت على علاقة وطيدة ببعضهما البعض".

ويرصد الفيلم، الذي كتبته مراد وأخرجه كريم نجيب ووضع موسيقاه أحمد ومحمد صالح، التغيرات التي طرأت على مصر، خلال 50 عاما، منذ حرب أكتوبر عام 1973، وحتى اليوم من خلال حكاية بطله المترجم السوفيتي/الروسي فيكتور ياكوشيف، الذي يروي لنا قصته الشخصية منذ ذهابه إلى القاهرة 1971، وعودته 2023، فيكشف بذلك مدى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ومراحل تطورها، إلى أن وصلت إلى ما نحن عليه اليوم.

ويعد معهد الاستشراق (الدراسات الشرقية) التابع لأكاديمية العلوم الروسية مركزا علميا عالميا رائدا يغطي طيفا واسعا من مجالات البحث في مناطق تمتد من الساحل الغربي لشمال إفريقيا وحتى جزر المحيط الهادئ، حيث يغطي التسلسل الزمني جميع الفترات التاريخية من تاريخ الشرق: من العصور القديمة وحتى يومنا هذا. وتعمل معظم مراكز البحوث وإدارات معهد الاستشراق في الأبحاث الخاصة ببلدان ومناطق معينة: مركز الدراسات العربية، مركز الدراسات اليابانية، مركز دراسات جنوب شرق آسيا، مركز دراسات أستراليا، مركز دراسات أوقيانوسيا.

RT

ويتخصص المعهد كذلك في العلوم العربية والإسلامية، حيث تم إنشاء مركز متخصص في الدراسات العربية والإسلامية، ونشأت الدراسات العربية الحديثة في عشرينيات القرن الماضي، وتطورت في موسكو، وكانت القضية الرئيسية لأبحاث المركز دراسة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحديثة في الشرق العربي والإسلامي، وفي مقدمتها حركات التحرر الوطنية المناهضة للاستعمار.

المصدر: RT