"البيت الروسي" في بروكسل يعرض فيلم "التحدي" في يوم الفضاء

سيتم عرض فيلم "التحدي" الروسي، بصفته أول فيلم سينمائي تم تصويره في الفضاء، في "البيت الروسي" (مركز العلوم والثقافة الروسي) في بروكسل.

وصفت فيرا بونينا مدير "البيت الروسي" في بروكسل عرض الفيلم في يوم الفضاء الدولي بأنه "حدث رمزي"، وقالت: "هذا أول عرض للفيلم في بلجيكا كنا ننتظره منذ أن عرض لأول مرة في روسيا عام 2023. وهو فيلم فريد من نوعه تم تصويره في الفضاء وبالتحديد على متن محطة الفضاء الدولية لأول مرة في تاريخ السينما. ويسعدنا أن نكرّس هذا العرض ليوري غاغارين الذي نقوم العام الجاري بإحياء الذكرى الـ90 لميلاده، وهو كان أول من تحدى للفضاء في العالم".

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وحسب بونينا فإن فيلم "التحدي" سيعرض باللغة الروسية مع الترجمة الخطية إلى الإنجليزية، وعرض الفيلم مجاني لكل من يرغب في مشاهدته في قاعة "البيت الروسي" التي تتسع لـ140 شخصا. وأضافت أن الفيلم يعرض مرة واحدة فقط، لذلك سيشاهده بالدرجة الأولى أعضاء الجالية الروسية والمواطنون البلجيكيون الذين يشاركون في برامج "البيت الروسي" ويزورون فعالياته ويتلقون دورات اللغة الروسية.

يذكر أن فيلم "التحدي" من إخراج الروسي كليم شيبينكو. وتدور أحداث الفيلم حول طبيبة (لعبت دورها الممثلة يوليا بيريسيلد)، تتطوع للقيام برحلة إلى الفضاء لإنقاذ حياة رائد فضاء بحالة خطرة يتواجد في المحطة الفضائية، ولا يكون أمامها سوى شهر واحد فقط للتحضير للقيام بهذه الرحلة الخطرة.

المصدر: تاس