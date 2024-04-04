مخرج صربي يعتزم تصوير فيلم مستوحى من قصة تولستوي"القوزاق"

صرح المخرج السينمائي الصربي الشهير أمير كوستوريتسا عن نيته تصوير فيلم مستوحى من قصة ليف تولستوي "القوزاق" عن إقامة ضابط روسي شاب في إحدى قرى القوزاق بجنوب روسيا.

وحسب كوستوريتسا فإن فيلم "القوزاق" من شأنه أن يصبح جزءا من الثلاثية السينمائية المستوحاة من مؤلفات الأدب الكلاسيكي الروسي. جاء ذلك على لسانه في أثناء لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي عقد يوم 2 أبريل في الكرملين، حيث قال:" فكرتي تنحصر في تصوير ما يسمى بالثلاثية الروسية التي تدور روايتها في العالم المعاصر والتي تضم 3 أفلام، وبينها فيلم "مهندس جولات سهلة" وهو نسخة معاصرة لرواية "دوستويفسكي "الجريمة والعقاب"، والفيلم الثاني عن قصة نيقولاي غوغول "كيف تشاجر إيفان إيفانوفيتش مع إيفان نيكيفوروفيتش"، والفيلم الثالث عن قصة ليف تولستوي "القوزاق". ولم يستبعد كوستوريتسا أن تكون الثلاثية السينمائية مع فيلم "لافر" عن رواية يفغيني فودولازكين آخر أعماله السينمائية.

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يذكر أن كوستوريتسا كان أن قد أعلن في وقت سابق عن خططه لتصوير فيلم"الجريمة بدون عقاب" المستوحى من رواية "دوستويفسكي، ثم قرر تغيير عنوانه.

وقال كوستوريتسكا إن فيلم "مهندس جولات سهلة" سيصبح أول فيلم له باللغة الروسية حيث يخطط لدمج روايتي دوستويفسكي "الجريمة والعقاب و"الأبله".

المصدر" تاس