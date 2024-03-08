وفاة المطرب المغربي عبدو شريف قبل ساعات من إحياء حفل يوم المرأة العالمي

توفي المطرب المغربي عبدو شريف اليوم الجمعة، إثر تعرضه لأزمة قلبية دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالمغرب قبل ساعات من إحياء سهرة فنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وتم نقل عبدو شريف إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء وهو في وضعية صحية حرجة، بين الحياة والموت، نتيجة النوبة المفاجئة التي ألمت به، بعد تعرضه لوعكات صحية متتالية خلال الفترة الأخيرة، قبل وفاته اليوم.

وكان من المرتقب أن يعتلي المطرب المغربي خشبة المسرح بالمركب السينمائي ميغاراما بالدار البيضاء، مساء اليوم، لمعانقة جمهوره من أجل إحياء سهرة فنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، وذلك بعد سنوات من الغياب، لكن الموت باغته وغادر دون الوداع الأخير لمحبيه.

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ويعد عبدو شريف من أشهر الفنانين المغاربة الذين عرفوا بتقديم أعمال طربية وإعادة إحياء أغان خالدة للجيل القديم، أبرزها أعمال عبد الحليم حافظ وأم كثلوم، وكسب شعبية واسعة خارج المغرب بعد تألقه في الغناء على مسرح "دار الأوبرا" المصرية حيث لقبه الجمهور المشرقي بـ"العندليب الجديد" و"خليفة العندليب الأسمر".

صدمة كبيرة.. وفاة عبده شريف..

موهبة كبيرة كانت تستحق ان تكون في صدارة الغناء العربي.. الله يرحمك..

وإنا لله وإنا اليه راجعون.. pic.twitter.com/R2mZbnLWGT — Samira Said (@SamiraSaid) March 8, 2024

وحرص العديد من نجوم الفن في المغرب ورواد مواقع التواصل على نعي الراحل وتقديم العزاء لأسرته، ومنهم الفنانة سميرة سعيد ومنير العفاني وعصام لغريب.

المصدر: "هسبريس"