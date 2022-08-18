روسيا وإيران تطوّران التعاون الثقافي في مجال السينما

عقد يوم 17 أغسطس اللقاء بين نائبة وزير الثقافة الروسية، آلا مانيلوفا، ونائب وزير الثقافة الإيراني محمد خزائي، وذلك في إطار زيارة الوفد الإيراني الرسمي لوزارة الثقافة الروسية.

وبحث الجانبان أثناء اللقاء تعزيز العلاقات بين الدولتين في مجال المتاحف والسينما.

جاء ذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الثقافة الروسية والذي أشار إلى أن التعاون الروسي الإيراني في مجال الثقافة يعتبر من أولويات الجانبين.

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وحسب الشركاء الإيرانيين فإن الجانب الإيراني تقدم باقتراحات في مجال دعم مشاريع سينما الشباب والأطفال وتبادل المهرجانات والمنتديات السينمائية وتنظيم ندوات للأساتذة في مجال إخراج الأفلام السينمائية وتبادل الأخصائيين والخبراء وتوسيع التعاون مع منصات "أونلاين" الروسية لعرض الأفلام والإنتاج المشترك للأفلام السينمائية.

وركّز الجانبان أثناء اللقاء بصورة خاصة على تطوير الحوار الثقافي بين دول منطقة بحر قزوين والدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال نائب وزير الثقافة محمد خزائي:" من المهم أن تجري الفعاليات السينمائية في مدن منطقة بحر قزوين. وإننا نعوّل على أن الجانب الروسي سيؤيد مبادرتنا لنباشر عما قريب بتحقيق هذا المشروع.

يذكر أن اللقاء أسفر عن توقيع مذكرة التعاون في مجال السينما بين وزارتي الثقافة الروسية والإيرانية.

المصدر: تاس