هيفاء وهبي عن "عربية الترمس": مكنتش أعرف إني هخليها مميزة

تحدثت الفنانة هيفاء وهبي، عن تفاصيل التقاطها بعض الصور مع عربة ترمس في مدينة بورسعيد المصرية، قائلة: "هي حاجة طلعت طبيعية يعني ومكنتش أعرف أني ممكن أكون سبب أنها تبقى عربية مميزة".

وأوضحت هيفاء وهبي أنها التقطت هذه الصور صدفة، وأبدت إعجابها بالترمس على العربة "أكلت الترمس ودوقته حلو جدا".

وقالت إنه تم إخبارها أن صاحب العربة يرفض بيع الترمس عليها مرة أخرى بعدما التقطت صورها بجوارها. "هو دلوقتي قالوا لي إنه مش عايز يبيع ترمس عليها تاني خلاص وعايز يخليها كده ذكرى".

وكشفت هيفاء وهبي سبب إقامة حفلتها في بورسعيد، مؤكدة أنها المرة الأولى لها في المدينة: "أولا أنا عندي صحاب كتير من بورسعيد بس مروحتهاش قبل كده، ولما اتصلوا علشان الحفلة أنا رحبت جدا وخصوصا أنه كان الاختيار وقع عليا بالتحديد كانوا مختاريني أنا وطبعا مترددتش خالص، ولما روحت بصراحة انبسطت جدا أني أخدت القرار ده لأني شفت في بورسعيد حب مش عادي واستقبال وترحيب".

المصدر: "الوطن"