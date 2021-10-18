موسيقار مصري مشهور: أغاني المهرجانات أخطر على المجتمع من كورونا

وجه الموسيقار المصري، حلمي بكر، انتقادات قوية لحفلات "المهرجانات" الشعبية، التي سادت خلال الأعوام الأخيرة في البلاد، محذرا من "خطورتها".

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وخلال مؤتمر إعلان مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين الذى يقام حاليا بدار الأوبرا، قال حلمي بكر: "أغاني المهرجانات خطورتها على المجتمع أكثر من فيروس كورونا لأنها سبب إفساد الشباب والذوق الموسيقي"، مشيرا إلى أن "ما يقدم لا يعد فنا، سواء على مستوى الكلمة أو الألحان، وما نسمعه ليس له علاقة بالموسيقى الراقية التي نشأنا وتربينا عليها".

في سياق آخر، كشفت إدارة دار الأوبرا المصرية تفاصيل الدورة الـ30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المقامة فعالياته في الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل.

المصدر: "صدى البلد"